- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تونس ترفع أسعار غاز الطهي والوقود من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - _ قالت تونس يوم السبت إنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهي 14 بالمئة والوقود ثلاثة بالمئة في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، في تغير كبير في السياسة يتماشى مع مطالب المقرضين الدوليين للبلاد.
وأوضحت وزارة الطاقة أن سعر أسطوانة غاز الطهي جرى رفعه للمرة الأولى منذ 12 عاما ليصبح 8.800 دينار بدلا من 7.750 دينار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس ترفع أسعار غاز الطهي والوقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.