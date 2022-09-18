تونس ترفع أسعار غاز الطهي والوقود

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - _ قالت تونس يوم السبت إنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهي 14 بالمئة والوقود ثلاثة بالمئة في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، في تغير كبير في السياسة يتماشى مع مطالب المقرضين الدوليين للبلاد.

وأوضحت وزارة الطاقة أن سعر أسطوانة غاز الطهي جرى رفعه للمرة الأولى منذ 12 عاما ليصبح 8.800 دينار بدلا من 7.750 دينار.