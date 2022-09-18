انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم 18-9-2022.. شوف وصل لكام بعد الإجازة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري، وشركات الصرافة العاملة داخل السوق المصري، مقارنة بأسعار اليورو أمس السبت، والخميس آخر تعامل مباشر قبل الإجازة، ليسجل اليوم في البنك المركزي نحو 19.3468 جنيه للشراء، و19.4269 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم ويستعرض”دوت الخليج”، سعر اليورو اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 لمتابعيها على مدار اليوم:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل 19.2654 جنيه للشراء، و19.4999 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل 19.2853 جنيه للشراء، و19.5200 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سجل 19.2654 جنيه للشراء، و19.5200 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو في بنك مصر

سجل 19.2654 جنيه للشراء، و19.4999 جنيه للبيع.