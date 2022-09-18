انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه 18-9-2022..”شوف أعلى صرف” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي اليوم“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 18-9-2022 أمام الجنيه المصري،

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا مع بداية التعاملات الصباحية ومع أول عمل وتداول مباشر للبنوك بعد العطلة الأسبوعية، في ظل أن الدينار يعد من الأكثر بحثًا على جوجل بشكل يومي، وخلال الأحد 18-9-2022 شهد استقرارًا عند متوسط أسعاره.

سجل نحو 60.51جنيه للشراء و 62.90 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل نحو 60.51 جنيه للشراء و 62.90 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 61.65 جنيه للشراء و 63.02 جنيه للبيع.

بنك سايب saib

سجل نحو 62.61 جنيه للشراء، و63.03 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي

سجل نحو 61.52 جنيه للشراء، و63.02 جنيه للبيع.