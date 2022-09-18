انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022.. “اليوان الصيني خاربها” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية، استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 مقارنة بأسعار الخميس الماضي، ومع أول تداول مباشر، بعد استئناف العمل في البنوك عقب انتهاء الإجازة الأسبوعية.

أسعار العملات اليوم“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، رصد مُفصّل لـ أسعار العملات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022:

أسعار العملات اليوم في البنوك

سعر الدولار الأمريكي

سجل نحو 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

سجل نحو 19.32 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل نحو 22.24 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل نحو 20.20 جنيه للشراء و20.32 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى

سجل نحو 13.48 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى

سجل نحو 2.76 جنيه للشراء و2.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل نحو 5.15 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل نحو 62.63 جنيه للشراء و63.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل نحو 5.27 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.