انت الان تتابع خبر عاجل| أعلى سعر الدولار اليوم في البنوك.. “شوف وصل لكام” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، استقرار نسبي مع أول تعامل في الأسبوع، بعد بداية التداول عقب انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، ليسجل أعلي سعر مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم بنحو 19.42 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع لدي بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي ضمن أحد بنوك القطاع الخاص بعد ارتفاع ليلة أمسِ السبت.

سعر الدولار اليومحيث زاد سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات أمس السبت بمقدار 11 قرشًا علي أساس أسبوعي بالنسبة للبنوك العاملة بالسوق المصرية حسب مصادر بنكية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع .

أقل سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل نحو 19.32 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في قناة السويس

سجل نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في أبوظبي التجاري

سجل نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي بمصر

نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع

أعلي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.