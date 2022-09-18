انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 18-9-2022.. “هتتبسط وانت رايح العمرة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تزل سعر الريال السعودي اليوم في مصر تشهد استقرار كبير في عملة المملكة، ومع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وبدء استئناف عمل البنوك وبعد انتهاء الإجازة الأسبوعية، شهدت عملة الريال تباين وثبات على أسعار الخميس الماضي دون زيادة جديدة، لتسجل في البنك المركزي والمصارف التجارية وماكينات الصراف الآلي، استقرارًا، فجاءت في البنك المركزي المصري، 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، حَسَبَ نشرة البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 18 سبتمبر 2022

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجلت نحو 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)

سجلت نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجلت نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)

سجلت نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع