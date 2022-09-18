انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: حديد عز نازل ضرب في الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: