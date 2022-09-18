انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: حديد عز نازل ضرب في الناس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17841 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات. .
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18234 جنيهًا، بزيادة 134 جنيهًا
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1478 جنيهًا، بزيادة 33 جنيها
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن