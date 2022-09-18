انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: حلقة السمك لسة مشتغلتش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022: