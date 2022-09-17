أي صاغة: أسعار الذهب تتراجع 2.5% عالميا.. وتواصل الارتفاع…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 09:12 مساءً - دوت الخليج – واصلت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، فيما تكبد المعدن النفيس عالميًا أكبر خسارة أسبوعية في شهر ليفقد نحو 2.5% دون 1700 دولار للأوقية؛ نتيجة التوقعات القوية برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ارتفاع الطلب ونقص المعروض أدى لارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية على الرغم من التراجع “الحاد” في السعر العالمي.

وأضاف إمبابي أن السوق تشهد حالة من نقص المعروض في الذهب الخام؛ نتيجة وقف الاستيراد وإحجام المواطنين عن بيع ما في حيازتهم في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات كبيرة، وترقب الأسواق لتراجعات محتملة في قيمة الجنيه أمام الدولار للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة.

لفت إلى أن معظم الطلب بالسوق استثماري يتجه للسبائك والجنيهات؛ للحفاظ على المدخرات، مع تآكل قيمة العملة، ما دفع المواطنين للتزاحم على محلات الذهب، ومد فترات التسليم لنحو أسبوع من الحجز والتعاقد، وإما أن يدفع العميل قيمة الذهب كاملة والتسليم بعد أسبوع بنفس سعر يوم التعاقد، أو دفع 25% من قيمة الذهب ودفع الباقي وفقا لسعر الذهب يوم التسليم.

تابع: وفي المقابل تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بما يهدد بأزمة تلوح في الأفق لأصحاب الورش والمصانع؛ نتيجة نقص العمليات الإنتاجية حيث تراجع الانتاج بنحو لا يقل عن 40% منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1116جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 3 جنيهات في تعاملات أمس بالسوق المحلية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1112 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1115 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية بالبورصة العالمية التعاملات عند مستوى 1654 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1674 دولارًا.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1275 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 957 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 8928 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8928 جنيهًا.