الملا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية قد يتأجل…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - سي إن بي سي – قال وزير البترول، طارق الملا، إن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية المقررة العام المقبل قد تتأجل بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الملا، في تصريحات لـ سي إن بي سي عربية: “نستهدف استثمارات بقيمة تتراوح ببن 7.5 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار العام المالي الجاري”.

اكتفاء ذاتي

وكانت الحكومة المصرية تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية التي تستورد من الخارج مثل البنزين والسولار العام المقبل ضمن خطة تعمل الحكومة المصرية فيها على ترشيد استخدام النفط التقليدي عبر برنامج لتعويض السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتقديم حوافز للسيارات الكهربائية، حسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وتستورد مصر من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، مع زيادة الإنتاج من حقول الغاز الخاصة بها وخاصة حقل ظُهر.