نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة والصناعة يفتتح معملا لفحص المحركات الكهربائية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - دوت الخليج – افتتح وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، معمل فحص المحركات الكهربائية وأعمال تطوير المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة.

وأكد المهندس أحمد سمير أن الارتقاء بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأشار سمير، في بيان صحفي، إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ “أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا” في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الأمر الذي يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على جميع المنتجات المستوردة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وقال الوزير إن افتتاح المعمل الجديد يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لا سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، وكذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل علي توافقها مع المواصفات العالمية وبما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية الصناعية.

وأضاف سمير أن المعمل متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات واختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية، لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج “الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة”.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التطوير تأتى فى اطار تعزيز دور الهيئة كمحور أساسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

ومن جانبه، قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن إنشاء معمل المحركات الجديد، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية يأتي في إطار برنامج الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، والذي تم إطلاقه عام 2015 وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ويستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة.

وأشار إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.

وأضاف أن افتتاح هذا المعمل ياتي استكمالا لمنظومة معامل اختبارات المحركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات والتي تتضمن معمل ميناء بورسعيد والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 1.5 كيلو وات، ومعمل ميناء الدخيلة والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 7.5 كيلو وات.

وأشار إلى أن تطوير المقر الرئيسي تضمن رفع كفاءة المبنى وتزويده بأحدث الإمكانات والأجهزة بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتعزيز قدراتهم الانتاجية ورفع مستوى الإداء والإنتاج، إلى جانب تحديث وتوسيع سعة مركز خدمة العملاء CALL CENTER من حيث زيادة عدد العاملين وعدد الخطوط مع إتاحة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.

ولفت إلى أن الهيئة تمتلك عددا كبيرا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

ومن جانبه، قال أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيه بي بي مصر ABB، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ترتكز على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة؛ “لذا كانت مشاركتنا بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات خطوة في سبيل المساهمة في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية”.

وأجرى وزير التجارة والصناعة جولة تفقدية بالمعامل الغذائية، حيث استعرض منظومة العمل بها، والتي يصل عددها إلى 118 معملا تغطى جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقا لأحدث النظم العالمية.

كما تفقد الوزير المعامل الصناعية حيث استعرض منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية، والتي يبلغ عددها 136 معملا منتشرة بجميع منافذ الجمهورية، وتجري تلك المعامل الاختبارات اللازمة للسلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الاطفال وذلك طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

كما تفقد الوزير معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور بالإضافة إلى معملي المساعدين وفلاتر الهواء واستعرض إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.

وتفقد سمير المبنى الإلكتروني بالهيئة واستعرض العمل بمركز التحكم الإلكتروني بشبكة المعلومات، والذي يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بجميع الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بأحكام الاجراءات الرقابية.

وزار سمير أيضا مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الاستفسارات والشكاوي وحل المعوقات، كما استعرض الوزير الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي يسهم في تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع إلالكتروني للهيئة في عام 2004.

وفى ختام جولته، تفقد سمير إدارة قطاع الأعمال بالهيئة، وهي إحدى الإدارات التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم، كما أنها تقدم بيانا إحصائيا شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزارء، ووزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، والغرف التجارية، والسفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم متخذي القرار.