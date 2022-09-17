انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 17 سبتمبر 2022: عطلة رسمية مفيش بيع ولا شراء والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم السبت 17 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17834 جنيهًا. . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18242 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1460 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه