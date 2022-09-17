انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 17 سبتمبر 2022: حلقة السمك قافلة النهاردة والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم السبت 17 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي37 جنيها. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 90 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها.. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 44 جنيهًا 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 88 جنيهًا.. وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الجاري.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 17 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الجمعة.