انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 : الفراخ عايزة تتفسح ومتروحش السوق والان مع التفاصيل

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم السبت والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 38 جنيه 2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 40 جنيه 3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه. أما عن أسعار البيض اليوم السبت فهي كما يلي : 1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”:70 جنيه، 2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: بـ 70 جنيهاً 3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 75 جنيه.

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية.