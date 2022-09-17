المالية: 1.3 مليار جنيه حصيلة بيع البضائع الراكدة والمهملة…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - دوت الخليج – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن حصيلة بيع البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية بلغت 1.3 مليار جنيه منذ يناير 2020.

ولفت معيط إلى أن لجانًا مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة البيئة، تتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيًا، والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري.

وأكد وزير المالية التخلص الآمن من 99% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ، مضيفًا: “ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، اتساقًا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية والدولية، حفاظًا على البيئة وأمن الموانيء والمواطنين، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال «الجمارك الخضراء»”.

ومن جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين من الإدارات العامة للمهمل ووحدة متابعة المهمل بالمصلحة، تتولى المرور على المخازن والمستودعات بصفة دورية كل 3 أشهر، لمراجعة طرق التخزين واستيفاء شروط الحماية المدنية ومراجعة ضوابط إدراج البضائع التي تعدت المدد والإجراءات القانونية، للبيع، وتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجها في مزادات علنية.

وأوضح أنه يتم التصرف في البضائع المهملة والراكدة بالموانئ بالبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو إعدامها في حال خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، أو تسليمها إلى جهات الاختصاص للتخلص الآمن منها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.