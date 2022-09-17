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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلن تشكيل مجموعة عمل للاستثمار مع جنوب إفريقيا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:15 مساءً - سي إن بي سي – أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة شكلت مجموعة عمل استشارية للاستثمار مع جنوب إفريقيا.
كما خصصت الولايات المتحدة 45 مليون دولار؛ لوقف الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، وذلك بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والجنوب إفريقي سيريل رامابوسا، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.
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