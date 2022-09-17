مال وأعمال

البيت الأبيض يعلن تشكيل مجموعة عمل للاستثمار مع جنوب إفريقيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلن تشكيل مجموعة عمل للاستثمار مع جنوب إفريقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:15 مساءً - سي إن بي سي – أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة شكلت مجموعة عمل استشارية للاستثمار مع جنوب إفريقيا.

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كما خصصت الولايات المتحدة 45 مليون دولار؛ لوقف الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، وذلك بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والجنوب إفريقي سيريل رامابوسا، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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