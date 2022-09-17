نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تفقد 20% بالربع الثالث في أسوأ انخفاض فصلي منذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:15 مساءً - وكالات – سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية، لأسباب من بينها قوة الدولار الأمريكي، والتي تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي بحوالي 2% خلال الأسبوع، ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كلا الخامين بنحو 20%، في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية وباء كورونا في الفصل الأول من عام 2020.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل طفيف، الجمعة، بعد تسرب في مرفأ البصرة العراقي قيد إمدادات الخام، وسط مخاوف من زيادات حادة في معدلات الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، الجمعة، لتصل إلى 91.35 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي سنتا واحدا، إلى 85.11 دولار عند التسوية.

وأعلنت شركة نفط البصرة العراقية في بيان، الجمعة، استئناف صادرات الخام على نحو تدريجي من ميناء البصرة، بعد احتواء التسرب تسبب في وقف العمليات الليلة الماضية.

ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة “أجين كابيتال” في نيويورك، إن التسرب الذي حدث قد أثار الذعر في السوق، لأن التقرير الأولي كان يفيد بأن تلك الكميات ستخرج من السوق لبعض الوقت.

ويتأهب المستثمرون لزيادة كبيرة في معدلات الفائدة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى ركود وتقليل الطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر.

ويهيمن القلق على السوق أيضا بسبب توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو لا يُذكر في الطلب على النفط في الربع الأخير بسبب ضعف توقعات الطلب في الصين.