وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير شركات…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:15 مساءً - دوت الخليج – زار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث ترأس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وتابع عصمت، خلال اجتماعه مع ممثلي المكتب الاستشاري الدولي “وارنر”، المشرف على مشروع التطوير والمكاتب الاستشارية الهندسية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، تطور الأعمال في إطار الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع التطوير.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آخر مستجدات المشروع في مختلف محاوره سواء في الأعمال الإنشائية، التي تشمل نحو 65 موقعًا تتنوع بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، بالإضافة إلى تطورات موقف توريد الماكينات الحديثة، والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي، وتتوالى الشحنات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المعدات والآلات الحديثة.

كما زار وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة ECH ( Egyptian Cotton Hub)، التابعة للشركة القابضة، والتي تتولى أعمال تسويق منتجات الشركات التابعة، حيث استعرض نماذج من المنتجات الجديدة وأساليب التعبئة والعرض، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية.