أوبر تفتح تحقيقا بعد تقارير عن اختراق بيانات الشركة

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي – فتحت شركة أوبر للنقل الذكي تحقيقًا في حادثة تتعلق بالأمن السيبراني بعد تقارير عن اختراق الشركة.

وقالت في بيان على تويتر: “نحن نستجيب حاليًا لحادث يتعلق بالأمن السيبراني”. “نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافية هنا عندما تصبح متاحة”.

وتمكن هاكر من السيطرة على أنظمة أوبر الداخلية بعد اختراق حساب Slack لأحد الموظفين، وفقًا لصحيفة New York Times، التي تقول إنها تواصلت مع المهاجم مباشرة.

وتستخدم Slack، وهي خدمة مراسلة في مكان العمل من قبل العديد من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة للاتصالات اليومية.

وعطلت Uber خدمة Slack الخاصة بموظفيها، وفقًا لتقارير متعددة.

وتراجعت أسهم أوبر بنسبة 5% الجمعة بعد أنباء الاختراق.

اختراق Slack

وبعد اختراق Slack الداخلي لأوبر تمكن الهاكرز من الوصول إلى قواعد البيانات الداخلية الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة The Times.

وقال تقرير منفصل، من صحيفة Washington Post إن الهاكر المزعوم أبلغ الصحيفة أنه اخترق أوبر للتسلية ويمكنه تسريب رمز مصدر الشركة في غضون أشهر.

ذكرت صحيفة The Post نقلاً عن شخصين على دراية بالأمر أن الموظفين اعتقدوا في البداية أن الهجوم كان مزحة وردوا على رسائل Slack من المخترق المزعوم باستخدام رموز تعبيرية وصور GIF.

وتمكن المخترق أيضًا من الاستيلاء على خدمات الويب من Uber وحساباتGoogle Cloud، وتمكن من الوصول إلى البيانات المالية الداخلية.