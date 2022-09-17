مال وأعمال

أوبر تفتح تحقيقا بعد تقارير عن اختراق بيانات الشركة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبر تفتح تحقيقا بعد تقارير عن اختراق بيانات الشركة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي – فتحت شركة أوبر للنقل الذكي تحقيقًا في حادثة تتعلق بالأمن السيبراني بعد تقارير عن اختراق الشركة.

predco_adv_2021

وقالت في بيان على تويتر: “نحن نستجيب حاليًا لحادث يتعلق بالأمن السيبراني”. “نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافية هنا عندما تصبح متاحة”.

Edita2021

وتمكن هاكر من السيطرة على أنظمة أوبر الداخلية بعد اختراق حساب Slack لأحد الموظفين، وفقًا لصحيفة New York Times، التي تقول إنها تواصلت مع المهاجم مباشرة.

وتستخدم Slack، وهي خدمة مراسلة في مكان العمل من قبل العديد من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة للاتصالات اليومية.

HapiSalonWhite

وعطلت Uber خدمة Slack الخاصة بموظفيها، وفقًا لتقارير متعددة.

وتراجعت أسهم أوبر بنسبة 5% الجمعة بعد أنباء الاختراق.

Cityscape_Blue01-2022

اختراق Slack

وبعد اختراق Slack الداخلي لأوبر تمكن الهاكرز من الوصول إلى قواعد البيانات الداخلية الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة The Times.

وقال تقرير منفصل، من صحيفة Washington Post إن الهاكر المزعوم أبلغ الصحيفة أنه اخترق أوبر للتسلية ويمكنه تسريب رمز مصدر الشركة في غضون أشهر.

ذكرت صحيفة The Post نقلاً عن شخصين على دراية بالأمر أن الموظفين اعتقدوا في البداية أن الهجوم كان مزحة وردوا على رسائل Slack من المخترق المزعوم باستخدام رموز تعبيرية وصور GIF.

وتمكن المخترق أيضًا من الاستيلاء على خدمات الويب من Uber وحساباتGoogle Cloud، وتمكن من الوصول إلى البيانات المالية الداخلية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبر تفتح تحقيقا بعد تقارير عن اختراق بيانات الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا