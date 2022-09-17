مال وأعمال

بوتين: سيتم دفع مقابل 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: سيتم دفع مقابل 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إنه سيتم دفع مقابل 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا بالروبل، وإن اتفاقاً بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ قريباً.

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وأدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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