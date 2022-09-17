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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الصربي: دول الاتحاد الأوروبي ستتجمد إذا قطعت روسيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - روسيا اليوم _ قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي في 30 سبتمبر تحديد سعر الغاز من روسيا، فإن موسكو ستوقف تصدير الغاز إلى أوروبا.
وأعرب الرئيس الصربي عن أمله في ألا يتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء حتى لا يدفع روسيا إلى وقف تصدير الغاز.
وأوضح أنه بعد ذلك، لم يعد سعر الغاز مهما، لأنه ببساطة لن يكون موجودا، والجميع سيتجمد، ثم سيرتفع سعر الكهرباء من 400 يورو إلى 40 ألف يورو، وهو ما لن تتمكن ألمانيا حتى من دفعه.
وتوقع فوتشيتش في وقت سابق أن تواجه أوروبا كارثة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأزمة الطاقة العالمية.
وأوضح الرئيس الصربي أن سعر للغاز في الشتاء القادم قد يصل إلى 6000 دولار لكل ألف متر مكعب.
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