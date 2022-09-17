توتال إنرجيز الفرنسية توقع اتفاقا للتنقيب عن الغاز مع سلطنة…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 10:12 صباحاً - – أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية في بيان يوم الجمعة أنها وقعت اتفاقا للتنقيب عن الغاز الطبيعي ومشاركة الإنتاج مع وزارة الطاقة العمانية .

ويتعلق الاتفاق بمنطقة تسمى منطقة الامتياز رقم 11، وسيتم حفر أول بئر استكشافية في عام 2023.

وستمتلك توتال إنرجيز 22.5 بالمئة في المنطقة، وأوكيو العمانية عشرة بالمئة، بينما تمتلك شل 67.5 بالمئة وستدير العمليات.

وقالت توتال إنرجيز “دخولنا اليوم في منطقة الامتياز 11 تمنحنا فرصة لإطلاق إمكانات إضافية لتلبية الطلب المحلي والطلب على تصدير الغاز”.