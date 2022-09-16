مال وأعمال

وزير التجارة: فرص واعدة بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة: فرص واعدة بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة، برئاسة الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي للاتحاد، واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

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شارك في اللقاء عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري .

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وقال وزير التجارة إن اللقاء تناول أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين والتي تتضمن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كالرياح والشمس في مصر وكذا تصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج لا سيما في ظل الزخم الكبير الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة في الأونة الأخيرة.

وأشار إلى أهمية البناء على توافق الروئ بين حكومتي وقيادتي البلدين حالياً وترجمة ذلك إلى مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين المصري والألماني.

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وأكد سمير أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري يتجسد في العديد من الشركات الناجحة وفي مقدمتها شركة سيمنز.

ولفت إلى أهمية إقامة شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات.

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ونوه إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لحشد الطاقات والإمكانات وتعریف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون المتاحة.

ومن جانبه أكد الدكتور مارتن فانسليبن المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة حرص الاتحاد على تعزيز أطر التعاون مع مصر لا سيما وأن الشركات الألمانية تسعى لإيجاد شريك قوي لها في السوق الإفريقي خاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً لإنتاج حلول الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الخلايا الشمسية والهيدروجين.

ولفت عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إلى أن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة التي يتوجه إليها المستثمر الألماني حيث تتمتع مصر وألمانيا بفرص استثمارية واعدة، مشيداً بالعلاقات المثمرة بين الغرفة والوزارة على مدار السنوات الماضية في تعزيز آفاق التعاون بين دوائر الأعمال في مصر وألمانيا.

وبدوره أوضح يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن الغرفة تُعنى منذ نشأتها في مصر قبل 70 عاماً بتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وتضم الغرفة 2500 شركةً معظمها شركات مصرية.

أضاف أن الغرفة تعد أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لدورها المحوري في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار المصري الألماني المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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