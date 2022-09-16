صندوق النقد يتوقع تباطؤا أكبر للاقتصاد العالمي في الربع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - وكالات _ قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ، جيري رايس، اليوم إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.

وقال رايس للصحافيين إن كما ضخما من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 في المائة في 2022 و2.9 في المائة في 2023. وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.