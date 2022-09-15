مدبولي يستعرض مع وزيرة التخطيط عددا من الملفات

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 11:18 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض عدد من الملفات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى استعراض أجندة اجتماع الجمعية العمومية لـ “صندوق مصر السيادي“، التي ستعقد بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف “سعد”: شهد الاجتماع أيضا عرض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتمت الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة فرصة حقيقية للإجابة عن كل الأسئلة والملفات الاقتصادية المُثارة، وستحرص الحكومة في الوقت نفسه على الاستماع لرؤى الخبراء والمختصين في هذا الشأن.