- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يستعرض مع وزيرة التخطيط عددا من الملفات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 11:18 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض عدد من الملفات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى استعراض أجندة اجتماع الجمعية العمومية لـ “صندوق مصر السيادي“، التي ستعقد بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف “سعد”: شهد الاجتماع أيضا عرض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتمت الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة فرصة حقيقية للإجابة عن كل الأسئلة والملفات الاقتصادية المُثارة، وستحرص الحكومة في الوقت نفسه على الاستماع لرؤى الخبراء والمختصين في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يستعرض مع وزيرة التخطيط عددا من الملفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.