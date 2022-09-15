طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 213 ألفا

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:12 مساءً - وكالات _ تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 213 ألف طلب لتأتي أقل من التوقعات البالغة 226 ألف طلب.

ولا تزال الطلبات أقل من النطاق 270 و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

وتراجعت الطلبات بنحو 5 آلاف طلب عن الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر مايو.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من مستويات تضخم هي الأعلى منذ 40 عامًا، الأمر الذي يكافحه الفدرالي الأميركي من خلال رفع الفائدة.

وكان التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.3% خلال شهر أغسطس متفوقاً على التوقعات عند 8.1%.