مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 213 ألفا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 213 ألفا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:12 مساءً - وكالات _ تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 213 ألف طلب لتأتي أقل من التوقعات البالغة 226 ألف طلب.

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ولا تزال الطلبات أقل من النطاق 270 و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

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وتراجعت الطلبات بنحو 5 آلاف طلب عن الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر مايو.

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ويعاني الاقتصاد الأمريكي من مستويات تضخم هي الأعلى منذ 40 عامًا، الأمر الذي يكافحه الفدرالي الأميركي من خلال رفع الفائدة.

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وكان التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.3% خلال شهر أغسطس متفوقاً على التوقعات عند 8.1%.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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