رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي، بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات تنموية وخدمية في إطار خطة الدولة لتنمية هذه المدينة؛ لتكون مدينة مُستدامة، تعمل على مدار العام، لذا تتعدد بها الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية، وغيرها.

واستعرض مدبولي موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الشاطئية، وكذا المنطقة الجنوبية، وموقف توصيل المرافق للمشروعات المختلفة، كما تم استعراض خطط الدولة المختلفة للاستفادة من منطقة الساحل الشمالي بوجهٍ عام، وتحقيق التنمية بها، في إطار خطط زيادة الرقعة المعمورة، وتأهيلها بالسكان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الاجتماع، أهمية المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بهدف تنمية الساحل الشمالي، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مُخططة، تُسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرصٍ مختلفة للاستثمار، هذا إلى جانب الهدف الأهم المُتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن ما تحقق في تلك المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية يُعد إنجازًا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المخططات التنموية المختلفة.