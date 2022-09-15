انت الان تتابع خبر أسعار الذهب تنخفض مرتين الخميس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفضت أسعار الذهب محليا للمرة الثانية، الخميس، بعد انخفاض سجل صباح الخميس أيضاً.



وانخفض سعر غرام الذهب 20 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة بعد ظهر الخميس، ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 34.20 دينارا.