انت الان تتابع خبر الحكومة تطلق منصة الكترونية لترويج الفرص الاستثمارية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت وزارة الاستثمار، (منصة City Builder ) الإلكترونية، خلال منصة رقمية ذكية، بالتعاون مع مجموعة سيتي بنك، والتي تهدف الى تمكين المستثمر من التعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالمملكة والموزعة على كافة المحافظات وفي العديد من القطاعات الاستثمارية ذات التنافسية العالية.



وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أكد خلال حفل الإطلاق على ان هذه المنصة ستساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي اطلقتها الحكومة مؤخرا من خلال ترويج الفرص الاستثمارية بالمملكة في منصة عالمية، مشيرا الى ان المملكة تعتبر الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تستخدم هذه المنصة.



وبين عمرو ان المملكة تعمل لتصبح مركزا إقليميا ودوليا للاستثمار من خلال انشاء بيئة استثمارية محفزة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكن الاستثمارات القائمة مشيرا الى ان الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع مجموعة سيتي على هذه المنصة التي تعرض بالإضافة الى الفرص الاستثمارية معلومات عن السوق الأردني وتسلط الضوء على التقاطعات الرئيسية بين الاحتياجات التنموية واولويات المملكة واهتمامات المستثمرين.



واكد عمرو على ان مشروع المنصة هو جزء من خطة الوزارة لتوسيع استخدام الأدوات الرقمية خصوصا في الأنشطة الترويجية والتي تشمل جذب الاستثمارات وبناء صورة حقيقية عن البيئة الاستثمارية وتحديد أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر.



وأوضح أن المنصة ستسلط الضوء وتعمل على ترويج أكثر من 53 فرصة استثمارية باجمالي حجم استثمار يقارب 4.7 مليار دولار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى ان هذه ليست سوى المرحلة الاولى من المشروع وان المزيد من المشاريع القابلة للتطبيق سيتم عرضها على المنصة وبشكل مستمر.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي في الأردن نور جرّار ان توسّع سيتي بلدر في الأردن يمثّل لحظة تاريخية بالنسبة لأنشطة سيتي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إظهار قوة التكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.



وأضاف رئيس الاستوديو الذي أنشأ سيتي بلدر في الأردن في سيتي فنتشرز فالا فاكيلي “مع اتساع حضور منصّة سيتي بلدر على الساحة الدولية، فإننا نشعر بالارتياح لرؤية التطبيقات المتنوّعة التي تتمتع بها في زيادة الحيوية الاقتصادية، وقد تجلّى مؤخّراً بهذا المشروع الجديد الرائع في الشرق الأوسط”.



يذكر أن منصة سيتي بلدر تتيح للمستخدمين استكشاف مشاريع التنمية والتواصل مع المنسّقين المحليين واكتشاف الموارد التي توفّر معلومات عن ممارسة الأعمال في الأردن بالإضافة الى تحديد الاستثمارات المؤثّرة التي تتوافق مع أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف الاستدامة.

