30 قرشاً .. مستجدات أسعار الذهب بالأردن

انت الان تتابع خبر30 قرشاً .. مستجدات أسعار الذهب بالأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بإنخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، 30 قرشا.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 34.60 دينارا لجهة البيع للمواطنين, مقابل 33.10 دينارا لجهة الشراء.



كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و 18 عند 41.00 دينارا و 30.70 دينار على التوالي.