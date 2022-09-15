النفط يرتفع 1% مدعومة بمخاوف الإمدادات وتوقعات التحول من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط 1% يوم الأربعاء بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة في التحول من الغاز إلى الخام بسبب ارتفاع الأسعار هذا الشتاء، حتى بالرغم من أن توقعات الطلب ما زالت متشائمة.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 94.10 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، أو 1.3%، لتبلغ عند التسوية 88.48 دولار للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن التباطؤ الاقتصادي الذي يزداد حدة وتعثر الاقتصاد الصيني سيتسببان في ركود الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع هذا العام. وأبقى ذلك الأسعار تحت ضغط مؤخرا وقد يمنع المزيد من الارتفاعات.

وقالت الوكالة أيضا إنها تتوقع تحولا على نطاق واسع من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، قائلة إنه سيبلغ في المتوسط 700 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى مارس 2023 – أو ضعفي المستوى قبل عام. ويساعد ذلك إلى جانب توقعات لنمو ضعيف للمعروض في تعزيز السوق.

وقالت الوكالة إنها رصدت هبوطا قدره 25.6 مليون برميل في مخزونات النفط العالمية في يوليو.

لكن في الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام الأسبوع الماضي لثاني أسبوع على التوالي مدعومة مرة أخرى بالإطلاقات الجارية للخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية أن المخزونات التجارية زادت بمقدار 2.4 مليون برميل مع سحب 8.4 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ في إطار برنامج من المقرر أن ينتهي الشهر القادم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 سيأتي أقوى من المتوقع، مشيرة إلى علامات على أن الاقتصادات الكبرى تظهر أداء أفضل مما كان متوقعا على الرغم من تحدياث مثل التضخم المرتفع.