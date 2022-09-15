مال وأعمال

الصحة العالمية: النهاية وشيكة.. وفيات كورونا الأسبوع الماضي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصحة العالمية: النهاية وشيكة.. وفيات كورونا الأسبوع الماضي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - وكالات – أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، أن عدد وفيات كورونا حول العالم الأسبوع الماضي هو الأدنى في الجائحة منذ مارس 2020، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في التفشي العالمي للعدوى.

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في مؤتمر صحفي في جنيف، صرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأن العالم لم يكن أبدا في موقع أفضل لمنع كوفيد-19.

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وقال: ”لم نصل إلى هناك بعد لكن النهاية وشيكة،” وأضاف ”الآن هو أسوأ وقت للتوقف عن الجري. الآن هو وقت الجري بشكل أسرع والتأكد من عبورنا خط النهاية وحصد ثمار عملنا الشاق”.

في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات تراجعت بنسبة 22% خلال الأسبوع الماضي، لأكثر من 11 ألف وفاة سجلت عالميا. وسجلت أيضا 3.1 مليون حالة جديدة، بانخفاض 28%، ليستمر انخفاض بدأ منذ أسابيع في كل أنحاء العالم.

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لكن المنظمة حذرت من أن التراخي في فحص ومتابعة كوفيد في العديد من الدول يعني أن العديد من الحالات لن تسجل أو تلاحظ.

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وأصدرت مجموعة من السياسات للحكومات من أجل تعزيز جهودها لمكافحة كورونا قبيل ارتفاع متوقع في عدد إصابات ووفيات كورونا خلال الشتاء، مشيرة إلى أن السلالات المتحورة الجديدة قد تتغلب على التقدم الذي أحرز حتى اليوم.

وقال تيدروس ”إن لم ننتهز الفرصة الآن، فنحن نخاطر بمزيد من السلالات المتحورة، بالمزيد من الوفيات، بالمزيد من التعطل، والمزيد من الارتباك”.

سجلت المنظمة أيضا استمرار السلالة المتحورة الفرعية عن أوميكرون بي إيه.5 في الانتشار عالميا ومثلت نحو 90% من عينات الفيروس التي تم تشاركها مع أكبر قاعدة بيانات عامة في العالم.

خلال الأسابيع الأخيرة، سمحت هيئات تنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى بلقاحات معدلة تستهدف الفيروس الأصلي والسلالات المتحورة التي ظهرت بعده ومن بينها بي إيه.5.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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