انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022: محلات السمك حالها واقف والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 32 جنيها 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 90 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 215 جنيها. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 44 جنيهًا 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 80 جنيها. وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 سبتمبر من عام 2022 حالة من الاستقرار في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.