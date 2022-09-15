انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022: الفراخ هتطلع الساحل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الخميس والتي هي كما يلي :