مال وأعمال

الرئيس السيسي يصل مصر عائدا من قطر بعد زيارة رسمية ليومين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصل مصر عائدا من قطر بعد زيارة رسمية ليومين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:13 مساءً - دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر استغرقت يومين.

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وعقد الرئيس عبد السيسي مباحثات منفردة مع أمير قطر أكد انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع الدوحة في المجالات كافة.

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كما شهد السيسي وتميم بن حمد، أمير قطر، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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