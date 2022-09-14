رئيس الوزراء: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 08:16 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع، بتأكيده اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، مشيرا إلى الانتهاء بالفعل من مرحلة إعداد الاستراتيجية، ومن المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل في احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا “رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض برنامج الاحتفالية، التي سيحضرها دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، لإقامة هذه الاحتفالية، كما ألقى الضوء على جهود تذليل جميع المعوقات من أجل إخراج هذه الاحتفالية على مستوى عال من التنظيم؛ الذي تم إسناده لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما شهد التوافق على برنامج الاحتفالية، التي يحضرها عدد من الشخصيات البارزة.

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.