انت الان تتابع خبر عاجل.. إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه.. الحكومة وافقت عليها لأول مرة في التاريخ والان مع التفاصيل

تفاصيل إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه في الِأسواق

رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بالموافقة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 14/9/2022، بشكل مبدئي على إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه وهي جديدة للتداول في جميع الأسواق، ونشرها بين جميع المواطنين بكل مكان.

وأكد مجلس الوزراء أنه تم إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية رويال منت، وذلك لإنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإصدار العملة المعدنية الجديدة بفئة 2 جنيه لكل المواطنين.

وهذه الموافقة هي التي جاءت ضمن تطلعات وزارة المالية لإقامة شراكة تتخطي فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، ويكون بغرض توطين الصناعات المعدنية بمصر، وأيضاً أن تكون مصر مركز إقليمي رائداً لإنتاج وسك العملات في الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.