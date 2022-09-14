السيسي يبحث مع أمير قطر تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:15 مساءً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع قطر على جميع الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامين الوطنيين واستعرض حرس الشرف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي وتميم عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

ورحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية للرئيس في قطر في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأعرب أمير قطر عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على جميع الأصعدة، مع تأكيد حرص الدوحة على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء ناقش سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الامر الذي من شانه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات.

كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لازمات المنطقة وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمى، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار.