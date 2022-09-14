مال وأعمال

تأسيس جلوبال بلو مصر لتنفيذ منظومة رد القيمة المضافة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تأسيس جلوبال بلو مصر لتنفيذ منظومة رد القيمة المضافة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية ، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، بإسم جلوبال بلو مصر؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.

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سيتم تأسيس الشركة بمشاركة شركتي “جلوبال بلو العامة المحدودة”، و”جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”.

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تأتي الشركة الجديدة في إطار تنفيذ أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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