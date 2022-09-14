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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تأسيس جلوبال بلو مصر لتنفيذ منظومة رد القيمة المضافة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية ، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، بإسم جلوبال بلو مصر؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.
سيتم تأسيس الشركة بمشاركة شركتي “جلوبال بلو العامة المحدودة”، و”جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”.
تأتي الشركة الجديدة في إطار تنفيذ أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
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