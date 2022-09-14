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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طرح عملة معدنية فئة جنيهان.. وإنشاء دار سك بشراكة بريطانية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة جنيهان لطرحها للتداول.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزاً إقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.
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