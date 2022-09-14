استقرار سعر الذهب محليا مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار سعر الذهب محليا مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – تسيطر حالة من الهدوء على سوق الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتحذو حذو الأوقية بالسوق العالمية، وسط توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر الجاري.
وأوضحت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ارتفاع التضخم الأمريكي مجددا خلال أغسطس الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما كان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.1%، كما ارتفع أيضًا معدل التضخم الأمريكي الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.6%، بأعلى من توقعات الأسواق بأن ينمو بنسبة 0.3%.
بينما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 0.3% خلال يوليو الماضي.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “أي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد هدوءا خلال تعاملات اليوم، إذ استقر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1113 جنيهًا، كما استقرت الأوقية عند مستوى 1703 دولارًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1116 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا.
في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1724 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1703 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.
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