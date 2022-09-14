استقرار سعر الذهب محليا مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – تسيطر حالة من الهدوء على سوق الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتحذو حذو الأوقية بالسوق العالمية، وسط توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر الجاري.

وأوضحت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ارتفاع التضخم الأمريكي مجددا خلال أغسطس الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما كان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.1%، كما ارتفع أيضًا معدل التضخم الأمريكي الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.6%، بأعلى من توقعات الأسواق بأن ينمو بنسبة 0.3%.

بينما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 0.3% خلال يوليو الماضي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “أي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد هدوءا خلال تعاملات اليوم، إذ استقر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1113 جنيهًا، كما استقرت الأوقية عند مستوى 1703 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1116 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1724 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1703 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.