مال وأعمال

استقرار سعر الذهب محليا مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار سعر الذهب محليا مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – تسيطر حالة من الهدوء على سوق الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتحذو حذو الأوقية بالسوق العالمية، وسط توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر الجاري.

predco_adv_2021

وأوضحت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ارتفاع التضخم الأمريكي مجددا خلال أغسطس الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما كان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.1%، كما ارتفع أيضًا معدل التضخم الأمريكي الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.6%، بأعلى من توقعات الأسواق بأن ينمو بنسبة 0.3%.

Edita2021

بينما سجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 0.3% خلال يوليو الماضي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “أي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد هدوءا خلال تعاملات اليوم، إذ استقر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1113 جنيهًا، كما استقرت الأوقية عند مستوى 1703 دولارًا.

HapiSalonWhite
Cityscape_Blue01-2022

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1116 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1724 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1703 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار سعر الذهب محليا مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا