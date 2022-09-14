رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض ضرائب غير متوقعة على…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:11 مساءً - فرانس برس _ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين عن اقتراح تشريعي لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة.

وقالت أورسولا اليوم، أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيجلب “أكثر من 140 مليار يورو” لدول الاتحاد الأوروبي، موضعها أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرضة للخطر.

وبفضل ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، في ما يؤدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها. وفي هذا الإطار، قالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين بسبب الأزمة في أوكرانيا”.