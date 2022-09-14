الرئيس السيسي يلتقي أمير دولة قطر بالديوان الأميري بالدوحة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:11 مساءً - أ ش أ _ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد، عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمير تميم بن حمد، رحب بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيدا بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير تميم بن حمد، الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.