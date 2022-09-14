مال وأعمال

مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:11 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.

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كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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