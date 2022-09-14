نعرض لكم الان تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:11 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

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