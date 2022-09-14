2.5 مليار دينار الدخل السياحي خلال 8 أشهر

انت الان تتابع خبر 2.5مليار دينار الدخل السياحي خلال 8 أشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، بارتفاع الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2022 بنسبة 161.6% ليصل الى 2,584.4 مليون دينار (3,645.1 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.



وقابل ذلك، ارتفاع الانفاق على السياحة خارج المملكة خلال ذات الفترة ليصل الى 712.2 مليون دينار (1,004.5 مليون دولار) أي بارتفاع نسبته 89.4% عن الفترة المقابلة من عام 2021.



وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2022 مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي بمقدار 263.4 مليون دينار أو ما نسبته 82.4% ليبلغ 583.1 مليون دينار (822.4 مليون دولار). جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين الى المملكة خلال ذات الشهر بنحو 331.6 ألف سائح مقارنة بذات الشهر من العام الماضي ليصل الى 715.5 ألف سائح.



أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2022، فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بقيمة 1,596.5 مليون دينار أو ما نسبته 161.6% ليصل الى 2,584.4 مليون دينار (3,645.1 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين الى المملكة بنحو 2,009.5 ألف سائح ليصل الى 3,174.7 ألف سائح.



وفي ذات الوقت، تشير البيانات الى ارتفاع الانفاق على السياحة خارج المملكة خلال شهر آب من عام 2022 بمقدار 41.7 مليون دينار او ما نسبته 51.6% عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي 2021 ليصل الى 122.5 مليون دينار (172.8 مليون دولار) نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين الى الخارج بنسبة 51.3%.



وبذلك، فقد وصل الانفاق على السياحة خارج المملكة 712.2 مليون دينار (1,004.5 مليون دولار) خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2022، أي بارتفاع نسبته 89.4% عن الفترة المقابلة من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين الى الخارج بنسبة 85.8%.

