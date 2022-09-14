انت الان تتابع خبر أسعار الذهب مستقرة في الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع استمرار الانخفاض العالمي الطفيف على أسعار الذهب، إلّا أنّ أسعار الذهب في الأردن استقرت، فوفق النشرة اليومية الصادرة، الأربعاء، عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34,90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,30 و 31,00 دينارا على التوالي.