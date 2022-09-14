معدل التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - العربية نت _ سجل معدل التضخم في بريطانيا تباطؤا خلال أغسطس الماضي، حيث انخفض إلى 9.9% مقابل 10.1% في يوليو، لكنه يبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاما، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، في أوج أزمة غلاء معيشة بالبلاد.

وقال المكتب في تقريره الشهري، إن التباطؤ في التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى “انخفاض أسعار وقود السيارات”.

واستمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي كان لها أكبر الأثر في زيادة الأسعار في يوليو.

وكان بنك إنجلترا المركزي ، رفع مؤخرا سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 1.75%، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.

وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.