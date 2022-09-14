رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية بحيث لا يقل عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولا يسري القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي.

كما نص القرار على أن تتولى الجهات المختصة في وزارة البترول والثروة المعدنية تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي الموارد لصناعة الأسمدة الأزوتية بصفة شهرية.