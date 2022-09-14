وزير التجارة والصناعة: إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات، مؤكدا في هذا الشأن على الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة.

وأبلغ سمير، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بما عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ لمناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة.

وأشار الوزير إلى وجود فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام أصحاب هذه المصانع.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الزيارة التي أجراها لمدينة الجلود بالروبيكي، مؤكدا حرصه على استمرار جهود تنمية وتطوير جميع التجمعات الصناعية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على أرض الواقع على أي تحديات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

ولفت إلى جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي.