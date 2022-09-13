مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:11 مساءً - – تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها في وقت سابق، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس، مما أعطى مبررا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) لإقرار زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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وانخفض خام برنت 62 سنتا أو 0.7% إلى 93.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.3% إلى 87.48 دولار.

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وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يوليو. وكان خبراء استطلعت آراءهم توقعوا هبوطا بنسبة 0.1%.

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ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2%.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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